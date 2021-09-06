Вони вийдуть на свободу набагато раніше, – Тихановська про вироки Колесниковій та Знаку

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на вироки Марії Колесниковій та Максиму Знаку. Вона наголосила, що режиму Лукашенка хотілось би бачити опозиціонерів розчавленими та знесиленими, однак не вийде.

Тихановська пригадала, коли востаннє її колег бачили до затримання. Вона відзначила, як Колеснікова порвала паспорт на кордоні, а Знак гордо вийшов зі штабу з портфелем в руках.

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Опозиціонерка зауважила, що так само жертви режиму поводяться й зараз.

"Точно так само енергійно і яскраво Маша поводиться і зараз в залі суду: вона співає, танцює, посміхається і підтримує всіх нас", – сказала Тихановська.

Герої вийдуть на свободу раніше

Тихановська наголосила, що герої – сильні та вільні всередині.

Вони вийдуть на свободу набагато раніше. Вигадані для них терміни не повинні лякати нас, адже Максим і Маша цього б точно не хотіли,

– додала політикиня.

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