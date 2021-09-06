Вони вийдуть на свободу набагато раніше, – Тихановська про вироки Колесниковій та Знаку
Джерело:телеграм-канал Світлани Тихановської
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на вироки Марії Колесниковій та Максиму Знаку. Вона наголосила, що режиму Лукашенка хотілось би бачити опозиціонерів розчавленими та знесиленими, однак не вийде.
Тихановська пригадала, коли востаннє її колег бачили до затримання. Вона відзначила, як Колеснікова порвала паспорт на кордоні, а Знак гордо вийшов зі штабу з портфелем в руках.
Важливо Режим Лукашенка засудив Колесникову і Знака до понад 10 років тюрми
Опозиціонерка зауважила, що так само жертви режиму поводяться й зараз.
"Точно так само енергійно і яскраво Маша поводиться і зараз в залі суду: вона співає, танцює, посміхається і підтримує всіх нас", – сказала Тихановська.
Герої вийдуть на свободу раніше
Тихановська наголосила, що герої – сильні та вільні всередині.
Вони вийдуть на свободу набагато раніше. Вигадані для них терміни не повинні лякати нас, адже Максим і Маша цього б точно не хотіли,
– додала політикиня.
Вирок для білоруських опозиціонерів: що відомо
- Колесникова після об'єднання опозиції підтримувала Тихановську, а Знак був адвокатом та членом президії Координаційної ради опозиції Білорусі.
- Опозиціонерку викрали 7 вересня 2020 року чоловіки у масках, які були агентами безпеки. Знака затримали 9 вересня 2020 року. Їм висунули звинувачення у захопленні влади.
- 6 вересня суд у Білорусі виніс вирок. Колесникову засудили до 11 років колонії загального режиму, а Знака – 10 років колонії посиленого режиму.
- Важливо, що рішення можна оскаржити.