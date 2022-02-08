Вони вперше озвучили "план перемоги", – Піонтковський про новий шантаж Путіна

Володимир Путін нагадав, що Росія відкрила ще не всі карти. Тож, якщо НАТО продовжуватиме йти далі, очільник Кремля почне погрожувати ядерною зброєю. Такий план в Кремлі озвучили вперше.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, керівництво Кремля кожен день у "своїх бункерах" обговорює його.

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План перемоги Путіна

"Вони вперше публічно озвучили "план перемоги" Путіна у "четвертій світовій війні". Він дуже простий – хочуть взяти реванш над поразкою у "третій світовій", – заявив Піонтковський.

За словами публіциста, ціль російської війни проти Заходу – це ультиматум. Він також додав, що в Кремлі хочуть повернути Російську імперію до так званої "лінії Сталіна".

Постає питання – як держава, яка економікою, технологіями та цивілізованістю поступається Заходу, збирається отримати над ним перемогу? Андрій Піонтковський Російський публіцист

Ядерний шантаж

Як наголосив публіцист, Володимир Путін буквально сказав, що Росія втягується у війну з Північноатлантичним Альянсом. При цьому усвідомлюючи, що загальна міць НАТО більша.

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На думку президента Росії, якщо НАТО перевершує Росію на конвенційному рівні, то тоді у Кремлі перейдуть на ядерний рівень. Як зазнчив Піонтковський, це не означає взаємну гарантію на знищення – у Кремлі продумали план ядерного шантажу.

. Конвенційний рівень здійснюється відповідно до прийнятих правил, обмежений певними умовами, які визначені заздалегідь. Він вимагає високої культури спілкування, ретельного дотримання певних правил.

Піонтковський зазначив, коли Росія почала програвати НАТО в конвенційній війні, тоді Путін вирішив лякати його застосуванням ядерного удару. Обмеженим – або по скупченні їхніх військ, або ще краще – по якомусь європейському місту.

Їхній (російський – 24 канал) розрахунок полягає в тому, що зіштовхнувшись з такою перспективою – Захід капітулює й вони переможуть у "четвертій світовій війні". Андрій Піонтковський Російський публіцист

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