Війська Росії втікають звідти, де ми їх б'ємо, але туди, де нам може бути складно, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що Україна знає про плани окупанта. Зокрема й про те, що ворог забирається з тих напрямків, де ЗСУ дає відсіч, але втікає туди, де нам може бути складно.

Ворог зосередиться на інших напрямках

Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до українців 31 березня, повідомляє 24 канал.

Детально Є тільки один шлях, вибороти мир та безпеку, – Зеленський знову звернувся до українців

Знаємо, що вони (російські військові) забираються з тих напрямків, де ми їх бʼємо, щоб зосередитися на інших, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно,

– зазначив Зеленський.

Тому Президент наголосив, що наразі дуже важливо для усіх проявляти стриманість: стриманість в емоціях, стриманість у переживаннях.

Попереду битви

Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково! Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо,

– наголосив Зеленський.

Тож, ключовими залишаються: стриманість в емоціях, готовність до боротьби, поки не досягнемо перемоги, і належна мотивація для наших військових.

Дивитись звернення Зеленського: