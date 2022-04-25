Вони вже покарані, – військовий капелан про церковний трибунал над патріархом Кирилом
Священнослужителі Московського патріархату закликали провести міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила. Що з цього вийде – ми побачимо згодом.
Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий капелан Сергій Дмитрієв. Однак зазначив, що йому зовсім нецікаво, що буде відбуватися з патріархом Кирилом.
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Він наголосив, що той бере участь у політичній релігійній організації, яка сьогодні пропагандує війну, благословляє злочини, вбивства та ґвалтування.
Для мене ця організація немає нічого спільного з вірою, церквою. Тому мені байдуже, що з ними буде. Я думаю, що вони вже покарані,
– сказав Дмитрієв.
І додав, що їх ще покарають просто як громадян, оскільки капелан узагалі не вважає його священником.
"Якби там дійсно були віряни, вони б вийшли на Красну площу, зробили б там мітинг чи голодування, щоб українців не бомбили, не ґвалтували та не вбивали. Але цього ніколи не буде", – вважає капелан.
Що не так із патріархом Кирилом
- Кирил проповідує доктрину "русского мира". Вона взагалі не відповідає православному вченню.
- Кирил скоїв моральні злочини. Він благословив війну проти України, відтак, повністю підтримав агресивні дії російських військ на території України.
Військовий капелан про церковний трибунал над Патріархом Кирилом: дивіться відео