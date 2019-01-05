"Вони не зупиняться": архієпископ попередив про загрозу з боку антиукраїнських сил через Томос

Антиукраїнські сили посилять свою боротьбу проти української церкви після отримання ПЦУ автокефалії. Таким чином супротивні сили діють з 1991 року. Намагаючись зруйнувати українську державність.

Про це заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря, повідомляє "Прямий".

Читайте також: Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України

Архієпископ наголосив, що Православна церква України – велика праця, яка тривала протягом багатьох років. Отримання ПЦУ Томосу засвідчує завершення одного важливого етапу і початок іншого.

Як в 1991 році завершення залежності і проголошення незалежності України постало з новими викликами для українського народу і держави, так само і Томос про автокефалію, всеправославне проголошення незалежності української церкви стає викликом, і багато праці є попереду,

– сказав Зоря.

Він зазначив, що у 1992 році антиукраїнські сили посилили своє протистояння державі. За словами архієпископа, це «врешті-решт вилилося в ту гібридну війну, яку відкрито почали проводити п’ять років тому проти української державності».

"Очевидно, що всі ці виклики будуть стояти перед Україною і українською церквою в церковному питанні. Тому що супротивні сили не зупинилися, вони не сплять, вони розуміють вагомість того, що відбулося і що буде відбуватися", – заявив Зоря.

Архієпископ наголошує, що до такого опору потрібно бути готовими, оскільки перед православною церквою України ще багато відповідальної праці.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.