"Вони просять пам'ятати про тих, хто відійшов": у Львові вшанували героїв війни на Донбасі

У День прапора, 23 серпня, Львів вшанував загиблих героїв війни на Донбасі на Личаківському кладовищі.

Люди прийшли згадати загиблих героїв та вшанувати їх пам'яттю.



Люди прийшли на Личаківське кладовище

"Треба любити свій народ так, як любили вони. І віддали своє життя за нас. Він казав: "Мамо, державі треба помогти. Хто, як не я? Хто, як не мої брати? Як не поможемо, то не здобудемо тої правди",

– розповіла Ганна Колодій, мати загиблого воїна Зеновія Колодія.



Загиблий воїн Зеновій Колодій

"Коли ти спілкуєшся з вояками, вони просять: "Пам'ятайте про нас. Пам'ятайте про тих, хто відійшов. Ми не хочемо чогось надзвичайного. Ми хочемо успіху для країни. Але пам'ятайте". День прапора – це святковий день", – наголосив Міський голова Львова Андрій Садовий.



Люди прийшли згадати загиблих героїв

Мер зазначив, що і 23, і 24 серпня у Львові буде дуже багато гостей. "Але тут, на цьому місці, хочу ще раз подякувати всім рідним, які віддали найдорожче – віддали своїх дітей, братів, чоловіків, батьків", – додав Садовий.



Загиблий воїн Віктор Лущик

Наші діти, які загинули – то є гордість, але гордість зі сльозами на очах,

– сказав Федір Лущик, батько загиблого воїна Віктора Лущика.



Загиблих вшанували пострілами