"Воно. Частина друга": з’явились перші кадри зі зйомок фільму

Довгоочікувана стрічка жахів режисера Андреса Мускетті "Воно. Частина друга" вже почала знімальний процес. В мережі з’явились перші кадри з головними героями фільму.

Майбутній американський хоррор-фільм повинен вийти 5 вересня 2019 року в Україні. За словами творця фільму Андреса Мускетті, підготовка до зйомок розпочалась ще у березні цього року, а знімальний процес стартував влітку 2018 року. В мережі з’явились вже перші кадри зі знімального майданчику, на яких можна побачити головних героїв фільму: Джессіку Честейн, Джеймса Мак‑Евоя, Джеймса Ренсона та інших.

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Fan Theory: the guy in the shorts is Pennywise. Let me explain 1/346 pic.twitter.com/tnZOgqj8Ax — Chris Evangelista (@cevangelista413) 31 липня 2018 р.

Режисер зазначав, що він вирішив зробити перерву у роботі над другою картиною, щоб подивитися на реакцію публіки. Тепер же, у сиквелі фільму "Воно. Частина друга" події розгортатимуться через двадцять сім років після знайомства клубу з Пеннівайзом. Всі живуть щасливо і злагоджено, поки їх не потурбував несподіваний телефонний дзвінок, який змушує їх знову об'єднатися.

"Швидше за все, ми знімемо сіквел. За планами, у нас буде сценарій другої частини в січні. В ідеальному випадку ми почнемо підготовку до зйомок у березні 2018 року. Перша частина стосується тільки дітей. Друга ж розповідає про цих персонажів 30 років потому. У фільмі будуть флешбеки з спогадами про 1989 рік, коли вони були дітьми", – коментував вихід стрічки Мускетті у виданні Variety.