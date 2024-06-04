Ворог вдарив по Дніпру, НАТО має готуватись до війни з Росією: хронологія 832 дня війни
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну вже третій рік. Наші військові продовжують гідно давати відсіч на всіх напрямках фронту.
Росія розгорнула повномасштабну агресію проти України 832 дні тому. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Ранок четвертого червня видався зовсім неспокійним у Дніпрі. В місті пролунали щонайменше два вибухи. За даними моніторингових спільнот, ворог ударив ракетою X-59. Місцеві спільноти повідомляють, що після вибухів у місті можна було побачити задимлення. Також є інформація про сильну пожежу. Виникла вона, попередньо, на місці падіння уламків ракети. Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у НАТО є 2 – 3 роки, щоб підготуватися до можливої війни з Росією. Раніше в Альянсі вважали, що Росії знадобиться до десяти років для відновлення військового потенціалу після виснажливого вторгнення в Україну. Однак, за словами Крістофферсена, завдяки чинній промисловій базі, цей період значно скоротився. Росіяни вкотре запустили дрони по Україні у ніч 4 червня. Нещодавно мережу сколихнуло відео на якому окупанти знущалися з українських військовополонених, ймовірно, на Харківському напрямку. На нього вже відреагував начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов. За словами Бєлоусова, з відео, яке стало доступним, можна встановити щонайменше два воєнні злочини, передбачені Римським статутом. Наразі ідентифікуються всі особи, обличчя яких видно на відео, а також місце можливого злочину.
У Дніпрі були вибухи
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Ранок четвертого червня видався зовсім неспокійним у Дніпрі. В місті пролунали щонайменше два вибухи. За даними моніторингових спільнот, ворог ударив ракетою X-59.
Місцеві спільноти повідомляють, що після вибухів у місті можна було побачити задимлення. Також є інформація про сильну пожежу. Виникла вона, попередньо, на місці падіння уламків ракети.
Головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у НАТО є 2 – 3 роки, щоб підготуватися до можливої війни з Росією.
Раніше в Альянсі вважали, що Росії знадобиться до десяти років для відновлення військового потенціалу після виснажливого вторгнення в Україну. Однак, за словами Крістофферсена, завдяки чинній промисловій базі, цей період значно скоротився.
Росіяни вкотре запустили дрони по Україні у ніч 4 червня.
Нещодавно мережу сколихнуло відео на якому окупанти знущалися з українських військовополонених, ймовірно, на Харківському напрямку. На нього вже відреагував начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов.
За словами Бєлоусова, з відео, яке стало доступним, можна встановити щонайменше два воєнні злочини, передбачені Римським статутом. Наразі ідентифікуються всі особи, обличчя яких видно на відео, а також місце можливого злочину.