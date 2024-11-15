Ворог атакував 2 ракетами та 29 дронами: скільки вдалося збити

Росія продовжує щоночі атакувати мирні міста України. У ніч на 15 листопада було випущено 29 ударних БпЛА та 2 ракети.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Більшість повітряних цілей було збито у небі над Одещиною.

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Як відпрацювала ППО

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 15 листопада росіяни атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря.

Також по Україні випустили 29 ударних БпЛА типу "Шахед". Пуски здійснювали з району Приморсько-Ахтарська у Росії.

Станом на 08:30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25 ударних БпЛА. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях,

– йдеться у повідомленні.

Скільки "Шахедів" та ракет вдалося збити / Інфографіка Повітряних сил

Внаслідок чергової атаки росіян в Одесі пошкоджено цивільні будинки, автомобілі та майно громадян. Усім потерпілим надається допомога.