Ворог атакував 29 ракетами та "Шахедами": скільки цілей збили
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти вночі проти 27 червня атакували Україну 6 ракетами та 23 безпілотниками. Наші військові збили більшість ворожих цілей.
Повітряні тривоги в Україні лунали ще з вечора 26 червня. Подекуди чули декілька вибухів. Зокрема, гучно було у Хмельницькій та Івано-Франківській областях, а також у Києві та на Полтавщині.
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Чим атакував ворог
У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу Shahed,
– розповіли в Повітряних силах ЗСУ.
Українські військові розповіли, що російські загарбники вдарили по нашій країні:
- 1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал", яку запустили з Тамбовської області Росії;
- 4 крилатими ракетами типу "Калібр" з північно-східної частини акваторії Чорного моря;
- 1 керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 з повітряного простору Курської області;
- 23 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з російського Приморсько-Ахтарська.
Скільки цілей та як збивали ЗСУ
До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України,
– розповіли українські військові.
Повітряні сили ЗСУ уточнили, що в небі над Україною вночі збили 28 з 29 повітряних цілей:
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударні безпілотники типу Shahed-131/136.
Скільки цілей збили ЗСУ вночі проти 27 червня 2024 року
Коротко про нічну комбіновану атаку ворога
- Орієнтовно о 2:41 27 червня вибухи пролунали у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Росія скерувала по регіонах дрони та крилаті ракети типу "Калібр".
- Згодом вибухи лунали у Хмельницькій області орієнтовно о 2:58 та 3:01 27 червня. Вже о 3:29 – знову чули звук вибуху на Прикарпатті.
- Вже після 5 ранку повідомляли про вибухи на Хмельниччині через атаку "Шахедами". Припускали, що дрони могли долетіти до Старокостянтинова.