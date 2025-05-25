Ворог атакував 367 ракетами і дронами: скільки збили

Росіяни вночі 25 травня вкотре тероризували Україну. Так, країна–агресорка запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".

Загарбники здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки повітряних цілей ворога знищено

В ніч проти 25 травня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу:

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків – Курська область, що в Росії;

55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків – Саратовська область, акваторія Чорного моря);

1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку);

Крім цього, росіяни атакували 298-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Зокрема, ворог запускав дрони з таких напрямків:

Брянськ,

Міллерово,

Курськ,

Орел,

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.