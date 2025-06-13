Ворог атакував 55-ма ударними БпЛА: які основні напрямки удару

У ніч проти 13 червня росіяни запустили по Україні 55 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів. Українська ППО знешкодила 43 дрони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Російський дрон залетів прямо всередину фітнес-центру: очевидиця розповіла про атаку на Харків

Скільки ворожих цілей збила ППО

У ніч проти 13 червня росіяни атакували 55 ударними БпЛА. Окрім ударних дронів ворог запускав ракети "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Ростовської областей Росії. Безпілотники рухалися на Україну з напрямків Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Під атакою росіян цієї ночі опинилися Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. На жаль, відомо про влучання цілей противника в 9 локаціях

До відбиття повітряного нападу ворога залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Вдалося знешкодити 43 ворожі БпЛА типу "Шахед" та безпілотники інших типів на півночі, сході та півдні країни. Засоби ураження збили 28 дронів, а 15 були локаційно втрачені чи подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

ППО вночі 13 червня збивала російські дрони / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, росіяни проводять масштабні роботи на території аеропорту "Керч" у тимчасово окупованому Криму. Імовірно, звідти противник планує запускати "Шахеди" по материковій частині України.