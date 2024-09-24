Ворог атакував 81 "Шахедом" і ракетами: скільки вдалося збити

У ніч на 24 вересня Росія вкотре атакувала Україну, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед" і 4 ракети різних типів. Усього ворог використав 85 засобів повітряного нападу.

Про це повідомили Повітряні сили. Сили ППО збивали ворожі цілі у 8 областях України.

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Скільки цілей збила ППО

Понад 11 годин російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Ворог запустив "Шахеди" близько о 20:00, й атака БпЛА тривала до 07:00. Загалом, Росія запустила по території України 85 цілей, серед яких – дрони камікадзе і ракети різних типів:

одна балістична ракета "Іскандер-М" з Ростовської області,

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської області,

одна ракета (тип встановлюється) із Курської області,

81 ударний БпЛА типу "Shahed" із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомили в Повітряних силах, основний напрямок ворожого удару під час атаки 24 вересня – Північ та центр України. Загалом, українські захисники протягом кількох годин відбивали російську атаку. До збиття "Шахедів" залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Так, українські захисники провели потужну бойову роботу і знищили 66 "Шахедів". "Приземлили" дрони-камікадзе у 8 областях: Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській.

Варто наголосити, що ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Важливо! При виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, Повітряні сили застерігають громадян не здійснювати жодних дій самостійно, а одразу сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію.

На Полтавщині – серйозні пошкодження після атаки

Під час атаки 24 вересня окупанти тероризували Полтавщину, де, на жаль, є серйозні руйнування. Як повідомив голова ОВА Філіп Пронін, уламки ворожих БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, минулося без постраждалих.

Крім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Унаслідок пошкоджень без світла залишилося 20 населених пунктів. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Пронін запевнив, що наразі ситуація на Полтавщині контрольована.

У ніч проти 24 вересня вибухи лунали й у Черкаській області. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомляв, що в області працювала ППО.