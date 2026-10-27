Ворог атакував Дніпро: спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

Російські війська не припиняють тероризувати Україну ударними дронами. Через обстріл 27 жовтня пошкоджено критичну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про удар по Дніпру?

Передусім зазначимо, що Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку міста.

Було відомо про пошкодження стадіону одного з ліцеїв міста. Про гучні вибухи в Дніпрі повідомляли о 16:00 – тоді працювали сили ППО.

Близько 17:04 з'явилася інформація про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. Там спалахнула пожежа.

Дістала поранень одна людина,

– уточнив Ганжа.

Зверніть увагу, що повітряний терор триває майже безперервно. Про рух ворожих БпЛА читайте в хронології 24 Каналу.

Де ще гриміли вибухи?

Уночі російські війська атакували захід України реактивними безпілотниками. Вибухи пролунали в Новодністровську Чернівецької області та Сарнах на Рівненщині.

Під ударом був і Київ. Обстріл спричинив пошкодження Південного мосту, а також ворожі ракети поцілили по території вищого навчального закладу в столиці.