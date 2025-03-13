Ворог атакував дронами об'єкти критичної інфраструктури в кількох містах Дніпропетровщини

Російські війська не припиняють атакувати "Шахедами" регіони України. Під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Атака БпЛА по Дніпропетровщині

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Очільник Дніпропетровської ОВА зранку 13 березня повідомив про те, що російські окупанти здійснили атаку дронами на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах регіону. За його словами, фіксуються займання.

Ворожа атака безпілотників на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровщини. Є займання,

– ідеться в повідомленні.

Станом на 5:58 небезпека в області триває.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

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Нагадаємо, що вночі ворог також атакував Запорізьку область. Так, під ранок росіяни атакували обласний центр "Шахедами".

Попередньо, люди не постраждали. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об'єкта критичної інфраструктури.