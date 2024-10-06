Ворог 5 годин атакував Київ і область "Шахедами": як відпрацювала ППО

В ніч на 6 жовтня російська армія вкотре запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, ворожі безпілотники атакували Київ.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли деталі нічної роботи, передає 24 Канал.

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Робота ППО по "Шахедах" у Києві

Так, міська влада зазначила, що на Київ російські дрони заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі й сумарно тривала понад 5 годин.

Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом і на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили),

– повідомили у КМВА.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Начальник КМВА Сергій Попко подякував киянам та гостям міста, хто сумлінно виконує правила безпеки та при оголошенні повітряної тривоги прямує до укриття.

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