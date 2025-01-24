Ворог атакував Київщину "Шахедами": є постраждалі, 2 людей загинуло

Російські окупанти вночі 24 січня атакували дронами Київську область. На жаль, внаслідок атаки ворожих БпЛА на регіон є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис виконуючого обов’язки голови Київської ОВА Миколи Калашника.

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Ворог атакував Київщину

Станом на 5 годину ранку відомо, що, на жаль, внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину загинули дві людини.

"Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано", – ідеться в повідомленні.

Вказується, що другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок.

Крім цього, ще 2 людини тут звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років зазнав поверхневих опіків верхніх дихальних шляхів. В жінки 38 років – гостра реакція на стрес.

Наразі уточнюються списки потерпілих від атаки, їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Вказується, що пожежу ліквідовано. "Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями".

Також відомо, що з людьми працюють психологи.

Нагадаємо, що повітряну тривогу в Київській області оголосили в 01:26, невдовзі тривога лунала і в столиці. В ОВА повідомили про роботу ППО по БпЛА у регіоні.

Близько 4 ранку Микола Калашник опублікував інформацію про наслідки повітряної атаки ворога. Вказувалося, що внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6 – 9 поверхах". Подробиці читайте в матеріалі 24 Каналу.