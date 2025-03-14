Ворог атакував лікарню в Золочеві, а потім завдав повторного удару: загорівся дах

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози для неї. Зокрема, під ударом була Харківщина.

Росія вночі 14 березня 2025 року атакувала Золочів у Харківській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на Олега Синєгубова.

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Що відомо про удар

Синєгубов розповів, що приблизно опівночі ворог вдарив по лікарні в Золочеві у Харківській області, Богодухівського району.

Внаслідок влучання БпЛА загорівся дах. Через 40 хвилин ворог завдав повторний удар двома БпЛА,

– він ситуацію.

Другий удар Росія завдала вже по рятувальниках, які прибули на місце події. Там полум’я охопило 1500 квадратних метрів.

На жаль, є постраждала. Відомо, що постраждала 33-річна жінка – співробітниця бригади екстреної допомоги, отримала гостру реакцію на стрес. У МОЗ уточнили, що пацієнти внаслідок атаки не постраждали – вони перебували в укритті. У закладі перебували 5 цивільних пацієнтів та 5 осіб персоналу.

Пожежу вдалося ліквідувати службовцям ДСНС.

Росія не припиняє завдавати ударів по мирних українських мітах. Зокрема, ввечері 13 березня у Харкові пролунала серія вибухів. Уламки безпілотника влучили у житловий будинок, але постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Вночі проти 13 березня російські дрони атакували Охтирську громаду. Виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Одночасно палало близько 20 гаражів. В ДСНС вказали, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену російським ударом.

Під час атаки дронів-камікадзе ввечері 13 березня в Дніпрі пролунав вибух; у регіоні була оголошена повітряна тривога. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив атаку БпЛА на область та закликав жителів перебувати в укриттях. Під час повітряної тривоги у регіоні потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою та ігнорувати сигнал про небезпеку.

Відомо, що під час атаки 13 березня по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема, сили ППО збили 74 зі 117 безпілотників, ще 38 – локаційно втрачені. Також російські війська атакували балістичною ракетою "Іскандер-М".

Внаслідок атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.