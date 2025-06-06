Ворог атакував Львівщину дронами та ракетами: пошкоджено промисловий об'єкт
- Росія атакувала Львівську область ударними безпілотниками та крилатими ракетами, пошкоджено промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі.
- У декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач.
У ніч на 6 червня Росія атакувала Львівську область ударними безпілотниками та крилатими ракетами. Пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Максима Козицького.
Зверніть увагу Били дронами, балістикою та крилатими ракетами: усе наслідки масованої атаки 6 червня
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Які наслідки атаки на Львівщину 6 червня
Цієї ночі російські загарбники атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.
Голова ОВА зазначив, що за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Посадовець подякував за це протиповітряній обороні.
Козицький повідомив, що внаслідок атаки Росії на Львівщину пошкоджень зазнав промисловий об'єкт у Дрогобицькому районі.
Окрім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада обленерго.
Начальник ОВА зазначив, що системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі.