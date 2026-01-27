Ворог атакував об'єкт інфраструктури на Львівщині

Вранці 27 січня Росія обстріляла Львівську область. Влада повідомила про приліт.

Близько 07:30 у Бродах, що в Золочівському районі, прогриміли вибухи. Туди летіли ворожі дрони. Над місцем удару піднявся дим.

Дивіться також Пошкоджено енергооб'єкт на Харківщині: значна частина області – без світла

Що відомо про наслідки удару по Бродах?

Пізніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що противник поцілив по об'єкту інфраструктури в області. На місці працюють всі профільні служби.

"Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих. Інформація може оновлюватися", – уточнив глава ОВА.

Зауважимо, що у ніч проти 27 січня ворог атакував Україну 165 ударними БпЛА. Станом на 08:00 Сили ППО знешкодили 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні в центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

Нагадаємо, що нещодавно, а саме 15 січня, Росія масовано атакувала Львів. Внаслідок атаки пошкоджено вітражі в церкві святих Ольги та Єлизавети. Також вибиті вікна зафіксовано у школі, в коледжі та у Львівській політехніці. Ворожий дрон ударив по центру міста – лише 40 – 45 метрів він не долетів до пам'ятника Степану Бандері.