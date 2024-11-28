Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині

Росія атакувала Львівщину вранці 28 листопада. Під прицілом були об'єкти енергетичної інфраструктури.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького. Він пообіцяв згодом повідомити більше деталей.

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Що відомо про атаку на Львівщину

Вранці 28 листопада російські війська завдали ракетного удару по Львівщину. Козицький повідомив, що під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури,

– написав голова ОВА.

Він також пообіцяв повідомити про всі деталі згодом.