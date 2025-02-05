Ворог атакував Одеський район: загинув чоловік, ще один – у важкому стані

Росіяни увечері 5 лютого завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок цього є руйнування в Одеському районі, на жаль, не минулося без жертви та постраждалого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Посадовець розповів подробиці наслідків.

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Які наслідки атаки

Увечері ворог атакував область ракетою. Згідно з оприлюдненою інформацією, в Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один перебуває у лікарні, його стан важкий.

Обидва випадково проходили поруч із будинком. На місці працюють екстрені служби,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Станом на зараз жодної додаткової з цього приводу від місцевої влади оприлюднено не було.