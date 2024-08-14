Ворог атакував Одесу балістикою: куди влучили росіяни та чи є постраждалі

Ввечері 14 серпня в Одесі чули вибухи. В Одеській ОВА повідомили про наслідки.

Так, Олег Кіпер розповів, що ворог поцілив балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі у місті.

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Росіяни вдарили по Одесі

Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновоза, отримав поранення. Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеня важкості,

– написав Кіпер.

Голова Одеської військової адміністрації вказав, що правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Зазначимо, що вибухи в Одесі пролунали близько 19:34. Тривогу було оголошено за кілька хвилин до вибуху, а Повітряні сили писали про швидкісну ціль у напрямку міста. Журналісти Суспільного повідомляли, що над містом здіймається дим.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук припускав, що росіяни били "Іскандером-М" із Криму – що також стверджували моніторингові пабліки.