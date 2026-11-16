Ворог атакував підприємство харчової промисловості у Дніпрі: спалахнула пожежа

Вдень 16 листопада Росія атакувала Дніпро. Під ударом опинилося підприємство харчової промисловості.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки удару по Дніпру 16 листопада?

О 11:35 Ганжа розповів, що ворог завдав удару по підприємству харчової промисловості. На місці виникла пожежа.

Наразі влада з'ясовує, чи є постраждалі внаслідок атаки.

Тим часом місцеві телеграм-канали пишуть, що під ударом був завод "Олейна". Однак підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, що від ранку Дніпропетровщина, зокрема і Дніпро, перебуває під атакою ударних безпілотників. Перед тим, як в обласному центрі пролунали вибухи, Повітряні сили повідомляли про рух реактивного дрона у напрямку міста.

Попередня атака на Дніпро забрала життя однієї людини. Ще 10 отримали поранення, двоє чоловіків – у важкому стані. Внаслідок удару зайнялися легкові автомобілі, пошкоджено багатоповерхівки, контактну мережу тролейбуса та дорожнє полотно.