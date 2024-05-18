Ворог атакував Полтавщину: пошкодили енергетичну інфраструктуру

Росіяни продовжують обстрілювати Полтавську область. Зокрема, з за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед".

Росія запускала по території України "Шахеди". Сили української протиповітряної оборони відпрацювали по повітряних цілях.

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Є пошкодження критичної інфраструктури

У ніч проти 18 травня російські загарбники атакували територію України ударними дронами. Відомо, що під прицілом ворога були Полтавська, Харківська, Вінницька, Миколаївська та Дніпропетровська області.

Зокрема, очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів про нічну російську атаку по Полтавській області, яка також останнім часом активно потерпає від обстрілів російських окупантів.

Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Обійшлося без постраждалих. Тримаємо стрій,

– написав він у своєму телеграм-каналі.

Що кажуть в Укренерго

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У Національній енергетичній компанії Укренерго зранку, 18 травня, повідомили, що вночі російські БпЛА атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах.

Однак попри ворожу атаку споживачі не знеструмлювались. Фахівці додали, що станом на зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи задля відновлення та ліквідації усіх пошкоджень, завданих окупантами.

Яка буде ситуація зі світлом протягом дня