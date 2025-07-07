Ворог вночі атакував понад сотнею "Шахедів", запускав і ракети: як відпрацювали сили ППО

В ніч проти 7 липня ворог знову тероризував Україну. Зокрема, Росія запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Пожежі, влучання по території дитсадка і не тільки: кадри наслідків ворожої атаки по Харкову

Атака по Україні 7 липня

У ніч проти 7 липня агресор атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області.

Окупанти також атакували 101 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Вони запускали дрони із напрямків:

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда – ТОТ Криму.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході та Півдні країни,

– повідомили в Повітряних силах.

Вказується, що 58 ворожих повітряних цілей було збито вогневими засобами ураження, 17 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

За даними ПС, зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 10 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил