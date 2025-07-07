Ворог вночі атакував понад сотнею "Шахедів", запускав і ракети: як відпрацювали сили ППО
- У ніч проти 7 липня противник атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 та 101 дроном.
- Зафіксовано влучання ударних БпЛА ворога у 10 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.
В ніч проти 7 липня ворог знову тероризував Україну. Зокрема, Росія запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Атака по Україні 7 липня
У ніч проти 7 липня агресор атакував 4 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області.
Окупанти також атакували 101 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Вони запускали дрони із напрямків:
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда – ТОТ Криму.
Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході та Півдні країни,
– повідомили в Повітряних силах.
Вказується, що 58 ворожих повітряних цілей було збито вогневими засобами ураження, 17 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
За даними ПС, зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 10 локаціях, а також падіння збитих – на 7 локаціях.