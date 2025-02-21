Ворог атакував укріплення ЗСУ на Лиманському напрямку, – ОСУВ "Хортиця"

Російські війська намагалися захопити позиції ЗСУ на Лиманському напрямку. Окупанти атакували українських оборонців, але успіхів не мають.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення ОСУВ "Хортиця".

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Ситуація на Лиманському напрямку

Як повідомляють військові, російські війська здійснили атаку на укріплення ЗСУ біля населеного пункту Ямполівка. Також вороги намагалися прорвати оборону в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

Завдяки злагодженим діям воїнів ЗСУ наші позиції вдалося зберегти, ворог їх не зайняв.

Бойові дії біля Ямполівки: дивіться на карті

Ситуація біля Білогорівки на Луганщині: показуємо на карті

Бойові дії на інших напрямках у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"