Ворог атакував Україну, голосно було на ворожій Курщині: хронологія 895 дня війни

Російські окупанти продовжують тиснути на українських військових на фронті. Попри все, наші бійці протистоять ворогу.

Яка ситуація на фронті, в дипломатії та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.

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