Ворог атакував Україну, голосно було на ворожій Курщині: хронологія 895 дня війни
Російські окупанти продовжують тиснути на українських військових на фронті. Попри все, наші бійці протистоять ворогу.
Яка ситуація на фронті, в дипломатії та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росіяни бідкались через атаку дронів у Курській області. Зокрема, у місті Суджа "возгораніє" у Суджанському районі внаслідок декілька десятків прильотів. Російські пропагандисти традиційно писали про роботу ППО. У Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив, що вони були схожі на приліт. Глава Харківської ОВА пояснив, що пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. Даних про поранених не надходило. У Сумах пролунала серія вибухів, хоч повітряну тривогу в місті не оголошували. Проте Повітряні сили ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Зокрема, була загроза застосування окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Вибухи лунали у Хмельницькій області. Адже Росія атакувала Україну "Шахедами". На російському заводі "Авангард", що у місті Стерлітамак, стався вибух. За даними росЗМІ, загинули троє працівників, які демонтували трубопровід.
Вибухи в російській Курській області
Росія атакувала Харків
Серія вибухів пролунала в Сумах
Вибухи лунали на Хмельниччині
Росіяни бідкались через атаку дронів у Курській області. Зокрема, у місті Суджа "возгораніє" у Суджанському районі внаслідок декілька десятків прильотів.
Російські пропагандисти традиційно писали про роботу ППО.
У Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив, що вони були схожі на приліт.
Глава Харківської ОВА пояснив, що пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. Даних про поранених не надходило.
У Сумах пролунала серія вибухів, хоч повітряну тривогу в місті не оголошували. Проте Повітряні сили ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Зокрема, була загроза застосування окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Вибухи лунали у Хмельницькій області. Адже Росія атакувала Україну "Шахедами".
На російському заводі "Авангард", що у місті Стерлітамак, стався вибух. За даними росЗМІ, загинули троє працівників, які демонтували трубопровід.