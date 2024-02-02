Ворог атакував дронами, у Кропивницькому працювала ППО: хронологія 709 дня війни

2 лютого 2024, 06:44
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В Україні триває 709 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Ворог продовжує спроби захопити українські території, здійснює наступ на Сході та Півдні. Українські захисники дають відсіч ворогу. Водночас ворог продовжує атакувати і тилові міста.

Про головні подій дня станом на 2 лютого, ситуацію на фронті, втрати противника та дипломатичні перемоги України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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07:55, 02 лютого

ППО збила 11 дронів

Росія випустила по Україні 25 дронів-камікадзе уночі. Сили протиповітряної оборони збили 11.

07:54, 02 лютого

В Німеччині партія через суд вимагала зупинити допмогу Україні

В Німеччині депутати правої партії Альтернатива для Німеччини (AfD) судилися з урядом, аби зупинити допомогу Україні. Відповідну вказівку партія отримала від ФСБ.

07:49, 02 лютого

Росія вдарила по енергетиці Кривого Рогу

Унаслідок нічної атаки "Шахедами" є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" – у місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.

За даними Дніпропетровської ОВА, знеструмлено понад 40 тисяч жителів міста. Без електропостачання опинилися 2 шахти, 100 робітників опинилися під землею.

07:48, 02 лютого

Ворог атакував дронами Кропивницький

Унаслідок атаки росіян дронами є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" – у місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.

За даними Дніпропетровської ОВА, унаслідок нічної атаки знеструмлено понад 40 тисяч жителів міста. Без електропостачання і 2 шахти, робітники опинилися під землею.

06:34, 02 лютого

Чи випустить Україна 1 мільйон дронів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україні вдасться випустити 1 мільйон дронів. На думку глави уряду, така кількість літальних апаратів є реалістичним завданням.

Влада робить ставку не лише на державні проєкти, але й на приватні компанії. За його словами, "у фокусі – дрони та інші військові інновації".

06:31, 02 лютого

Україна могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника, – ЗМІ

У серпні 2023 року потужна "бавовна" завітала у російське місто Сергієв Посад (Московська область). Там епічно палав оптико-механічний завод. Імовірно, зовсім не випадково, що згодом в Росії почалися проблеми з виробництвом російських "Ланцетів".

У Forbes вважають, що удар по "Загорському оптико-механічному заводі" зірвав виробництво російських "Ланцетів".

06:13, 02 лютого

Кулеба запевнив у підтримці США

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів на підтримку України.

Автор: Анастасія Лукашевська