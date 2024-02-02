Ворог атакував дронами, у Кропивницькому працювала ППО: хронологія 709 дня війни
В Україні триває 709 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Ворог продовжує спроби захопити українські території, здійснює наступ на Сході та Півдні. Українські захисники дають відсіч ворогу. Водночас ворог продовжує атакувати і тилові міста.
Про головні подій дня станом на 2 лютого, ситуацію на фронті, втрати противника та дипломатичні перемоги України – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Росія випустила по Україні 25 дронів-камікадзе уночі. Сили протиповітряної оборони збили 11. В Німеччині депутати правої партії Альтернатива для Німеччини (AfD) судилися з урядом, аби зупинити допомогу Україні. Відповідну вказівку партія отримала від ФСБ. Унаслідок нічної атаки "Шахедами" є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" – у місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі. За даними Дніпропетровської ОВА, знеструмлено понад 40 тисяч жителів міста. Без електропостачання опинилися 2 шахти, 100 робітників опинилися під землею. Унаслідок атаки росіян дронами є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" – у місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі. За даними Дніпропетровської ОВА, унаслідок нічної атаки знеструмлено понад 40 тисяч жителів міста. Без електропостачання і 2 шахти, робітники опинилися під землею. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україні вдасться випустити 1 мільйон дронів. На думку глави уряду, така кількість літальних апаратів є реалістичним завданням. Влада робить ставку не лише на державні проєкти, але й на приватні компанії. За його словами, "у фокусі – дрони та інші військові інновації". У серпні 2023 року потужна "бавовна" завітала у російське місто Сергієв Посад (Московська область). Там епічно палав оптико-механічний завод. Імовірно, зовсім не випадково, що згодом в Росії почалися проблеми з виробництвом російських "Ланцетів". У Forbes вважають, що удар по "Загорському оптико-механічному заводі" зірвав виробництво російських "Ланцетів". Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів на підтримку України.
ППО збила 11 дронів
В Німеччині партія через суд вимагала зупинити допмогу Україні
Росія вдарила по енергетиці Кривого Рогу
Ворог атакував дронами Кропивницький
Чи випустить Україна 1 мільйон дронів
Україна могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника, – ЗМІ
Кулеба запевнив у підтримці США
Росія випустила по Україні 25 дронів-камікадзе уночі. Сили протиповітряної оборони збили 11.
В Німеччині депутати правої партії Альтернатива для Німеччини (AfD) судилися з урядом, аби зупинити допомогу Україні. Відповідну вказівку партія отримала від ФСБ.
Унаслідок нічної атаки "Шахедами" є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" – у місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.
За даними Дніпропетровської ОВА, знеструмлено понад 40 тисяч жителів міста. Без електропостачання опинилися 2 шахти, 100 робітників опинилися під землею.
Унаслідок атаки росіян дронами є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" – у місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.
За даними Дніпропетровської ОВА, унаслідок нічної атаки знеструмлено понад 40 тисяч жителів міста. Без електропостачання і 2 шахти, робітники опинилися під землею.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україні вдасться випустити 1 мільйон дронів. На думку глави уряду, така кількість літальних апаратів є реалістичним завданням.
Влада робить ставку не лише на державні проєкти, але й на приватні компанії. За його словами, "у фокусі – дрони та інші військові інновації".
У серпні 2023 року потужна "бавовна" завітала у російське місто Сергієв Посад (Московська область). Там епічно палав оптико-механічний завод. Імовірно, зовсім не випадково, що згодом в Росії почалися проблеми з виробництвом російських "Ланцетів".
У Forbes вважають, що удар по "Загорському оптико-механічному заводі" зірвав виробництво російських "Ланцетів".
Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Конгрес США схвалить виділення додаткових коштів на підтримку України.