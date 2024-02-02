Ворог атакував дронами, у Кропивницькому працювала ППО: хронологія 709 дня війни

В Україні триває 709 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Ворог продовжує спроби захопити українські території, здійснює наступ на Сході та Півдні. Українські захисники дають відсіч ворогу. Водночас ворог продовжує атакувати і тилові міста.

Про головні подій дня станом на 2 лютого, ситуацію на фронті, втрати противника та дипломатичні перемоги України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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