Ворог атакує і Миколаївщину: там чули вибухи

Росіяни регулярно обстрілюють нашу державу, наражаючи на небезпеку насамперед цивільних. Зокрема, вибухи чули жителі Миколаївської області.

У середу, 17 січня, після 23:00 стало відомо про те, що на Миколаївщині – гучно. Сталося це під час чергової атаки на Південь та Схід нашої держави.

Дивіться також На Дніпропетровщині чули вибухи: в ОВА заявили про блискучу роботу ППО

Вибухи на Миколаївщині

Іван Кухта підтвердив вибухи у Снігурівці, що в Миколаївській області. Він є начальником міської військової адміністрації.

Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці та дотримуватись правила двох стін. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги!

– написав посадовець.

Крім того, Кухта констатував, що інформацію про постраждалих та руйнування станом на 23:16, 17 січня – уточнюють.

Важливо, що у Збройних Силах о 22:44 написали: ворожий безпілотний літальний апарат через Миколаївську область пролетів у північно-західному напрямку.

Уже о 22:55 у Повітряних силах констатували: російський дрон зафіксували вздовж кордону Миколаївської та Одеської областей. Курс такий самий – північно-західний.

Згодом "Шахеди" помітили у Кіровоградській області в напрямку Черкащини. Загроза існувала також для жителів Вінницької області. У напрямку цього регіону рухався ударний БпЛА.

У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичних ракет по Харківській області. Водночас повітряна тривога в Донецькій області була пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку.