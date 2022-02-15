Ворог на Донбасі поранив двох українських захисників

Упродовж доби 14 лютого окупанти 5 разів порушили режим тиші. Внаслідок дій ворога двоє українських захисників отримали поранення.

Обох героїв госпіталізували. Один із них перебуває у стані середньої важкості. Другий – у задовільному.

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Окупанти 5 разів зірвали "тишу"

Неподалік від Трьохізбенки бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новотроїцького окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів.

На околицях Пісків ворог обстріляв позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Мар'їнки російські найманці залучили безпілотний літальний апарат. За його допомогою скинули постріл ВОГ-17.

Окрім того, українська сторона на Донеччині зафіксувала проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

У ЗСУ не допустять провокацій ворога

Валерій Залужний – головнокомандувач ЗСУ – розповів, що українські захисники уважно стежать за ситуацією на Донбасі та інформаційним полем. Усе заради того, аби не допустити провокацій.

Залужний зауважив: у ворога завжди є безліч варіантів для провокації. Водночас за 8 років ЗСУ бачили різне. Українські герої мають швидко аналізувати та реагувати.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Допис ООС:

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 15 лютого 2022 року

Слава Україні!

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень.Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.