Ворог двічі атакував Харків: є загиблі, кількість постраждалих зросла

У п'ятницю, 16 жовтня, Росія запускала по українських містах ударні безпілотники. Країна-агресорка двічі атакувала Харків.

Відомо про постраждалих. Про це повідомили начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Які наслідки атаки?

Вранці 16 жовтня ворог двічі атакував Харків. Російська армія завдала удару безпілотником по Шевченківському району міста. Відомо про 2 загиблих людей. Спершу повідомляли про 5 поранених, проте станом на 10:44 кількість постраждалих зросла до 14. Їм надають всю необхідну допомогу.

Одного чоловіка вдалося реанімувати, наразі він перебуває у вкрай важкому стані в операційній. Лікарі продовжують боротися за його життя,

– зазначив Синєгубов.

Згодом у Шевченківському районі виявили ще одне місце влучання. Попередньо, двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали медичну допомогу. Пошкоджені 3 автомобілі.

Окрім того, окупанти вдарили дроном по Індустріальному району. На місці є загоряння. Там інформація про постраждалих не надходила.

Усі екстрені служби працюють на місцях атаки. О 10:07 у місті пролунав ще один вибух.

Терехов розповів, що росіяни вдарили по залізничній та енергетичній інфраструктурі, а також по одному з найбільших ринків міста, де загинули чоловік та жінка, які там чергували. Він зазначив, що внаслідок атки по енергетиці 180 тисяч абонентів залишилися без світла.

Зазначимо, що того ж дня країна-агресорка також атакувала Одещину. В області відомо про постраждалих та ураження об'єкту ДТЕК.