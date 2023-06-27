Ворог двічі вдарив по Краматорську: поцілив по багатолюдному кафе
Російські загарбники ввечері 27 червня скоїли черговий воєнний злочин. Так, окупанти завдали 2 ракетних удари по Краматорську в Донецькій області.
Про це в ефірі національного марафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Один з ударів вони здійснили по закладу громадського харчування у центрі міста, передає 24 Канал.
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Окупанти обстріляли Краматорськ
Очільник Донецької ОВА повідомив, що російська армія завдала ракетного удару по Краматорську приблизно о 19:33. За його словами, дані про постраждалих та руйнування встановлюються, а на місці подій розгорнули оперативний штаб.
Окупанти завдали удару по Краматорську: дивіться відео
Кириленко також зазначив, що вся необхідна допомога постраждалим уже надається, а всі деталі злочину фіксують правоохоронці.
Росіяни вдарили по кафе у Краматорську: дивіться відео
Згодом кореспондент Донбасу Реалії Сергій Горбатенко повідомив, що внаслідок удару місце громадського харчування отримало значних ушкоджень. За його словами під завалами, ймовірно, перебувають люди.
Під завалами у кафе у Краматорську, ймовірно, перебувають люди: дивіться відео
Далі журналісти "Радіо Свобода" розповіли, що внаслідок удару поранення отримали 15 людей. На місці рятувальники продовжують розбирати завали.
Внаслідок удару по Краматорську постраждали 15 людей: дивіться відео
Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що інша російська ракета влучила у село Біленьке поблизу Краматорська Донецької області. Наразі достеменно невідомо, яка ситуація у цьому населеному пункті після атаки, а також, чи є постраждалі серед цивільних та руйнування будівель.
Наслідки ракетного удару по Краматорську / Фото з телеграм-каналу Андрія Єрмака
Окупанти вже не вперше влучають по Краматорську
- До цього російська армія завдала ракетного удару по Краматорську на Донеччині вранці 14 червня. Окупанти влучили у будинок, а також зруйнували десятки будинків поруч.
- Внаслідок терористичної атаки дві людини загинули, ще двоє – отримали поранення. Усіх їх витягли з-під завалів рятувальники.
- Попри те, що Краматорське це прифронтове місто, як регулярно обстрілюють росіяни, цивільні люди все ж потроху повертаються сюди. Крім цього, обстріли самого міста росіянами після успішних контрнаступальних дій ЗСУ трохи зменшилися.