Ворог двічі вдарив по Краматорську: поцілив по багатолюдному кафе

Російські загарбники ввечері 27 червня скоїли черговий воєнний злочин. Так, окупанти завдали 2 ракетних удари по Краматорську в Донецькій області.

Про це в ефірі національного марафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Один з ударів вони здійснили по закладу громадського харчування у центрі міста, передає 24 Канал.

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Окупанти обстріляли Краматорськ

Очільник Донецької ОВА повідомив, що російська армія завдала ракетного удару по Краматорську приблизно о 19:33. За його словами, дані про постраждалих та руйнування встановлюються, а на місці подій розгорнули оперативний штаб.

Окупанти завдали удару по Краматорську: дивіться відео

Кириленко також зазначив, що вся необхідна допомога постраждалим уже надається, а всі деталі злочину фіксують правоохоронці.

Росіяни вдарили по кафе у Краматорську: дивіться відео

Згодом кореспондент Донбасу Реалії Сергій Горбатенко повідомив, що внаслідок удару місце громадського харчування отримало значних ушкоджень. За його словами під завалами, ймовірно, перебувають люди.

Під завалами у кафе у Краматорську, ймовірно, перебувають люди: дивіться відео

Далі журналісти "Радіо Свобода" розповіли, що внаслідок удару поранення отримали 15 людей. На місці рятувальники продовжують розбирати завали.

Внаслідок удару по Краматорську постраждали 15 людей: дивіться відео

Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що інша російська ракета влучила у село Біленьке поблизу Краматорська Донецької області. Наразі достеменно невідомо, яка ситуація у цьому населеному пункті після атаки, а також, чи є постраждалі серед цивільних та руйнування будівель.



Наслідки ракетного удару по Краматорську / Фото з телеграм-каналу Андрія Єрмака

Окупанти вже не вперше влучають по Краматорську