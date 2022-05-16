Ворог годинами обстрілював Сумщину та Чернігівщину: прикордонники дали бій

Російські війська продовжують робити провокації на кордонах з Україною в областях, які вже покинув. Ворог сподівається завадити перегрупуванню сил ЗСУ.

Провокації рашистів на українських кордонах не припиняються. Ворог обстрілює північні кордони, за які наші мужні воїни їх вигнали вже давно.

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Обстріли Сумщини та Чернігівщини

Як повідомили наші прикордонники, впродовж доби 16 травня російські окупанти здійснили 6 обстрілів прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей.

Обстріл ділянки "Семенівка" на Чернігівщині тривав більш як 2 години. Наші прикордонники дали рашистам бій.

Ситуація на Півночі

На Сумщині було виявлено спробу проникнення на територію України ворожої розвідувально-диверсійної групи. Для того, щоб прикрити маневр диверсантів, ворог здійснив обстріл, щоб відвернути увагу захисників країни. Плани ворога були виявлені, атаку відбито.

Також окупанти здійснили ракетний обстріл одного з прикордонних сіл на Сумщині. Ворог використав для атаки некеровані боєприпаси. На щастя, постраждалих внаслідок ракетного обстрілу росіян немає. Фрагменти снарядів ворога згодом були виявлені.

Артилерійський удар ворога відбувся по населеному пункту Тьоткіно, внаслідок атаки ворога загинули цивільні. Також ракетного удару було завдано по населеному пункту Очкіно.

Новини з фронту: коротко про головне

Супутникова зйомка показала четверте велике місце поховання маріупольців. Братська могила біля Центрального кладовища орієнтовно з'явилася на початку березня.

Росіяни продовжують спроби наступальних дій на Сході, впродовж доби 16 травня вони йшли в атаку 8 разів. Наші герої впоралися з випадами ворога та знищили як мінімум 200 рашистів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ постійно працюють над планом деблокади Маріуполя. Усі дані засекречені, щоб ворог використав плани проти самих наших воїнів.

ЗСУ вдається відкидати сили окупантів, наші воїни просуваються в бік державного кордону. Контрнаступ бойові дії тривають, наші захисники роблять усе, щоб вже найближчим часом Харківська область була вільною від рашистів.

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