Ворог намагається оточити Авдіївку та повернути позиції на Запоріжжі: карта фронту 15 грудня
15 грудня 2023, 08:35Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники дають ворогу гідну відсіч вздовж усієї лінії зіткнення. Попри це росіяни не залишають спроб наступати.
Ситуація на фронті залишається непростою. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень.
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Що відбувається на напрямках фронтуНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без змін На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, а також проводить активну диверсійну діяльність. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться картуНа Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога східніше Тернів Донецької області.
Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться картуНа Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Окупанти зазнають втрат, а Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не намагається оточити Авдіївку. Наші захисники відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського.
Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться картуНа Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Сили оборони відбили атаки біля Приютного: дивіться картуНа Мелітопольському напрямку українські воїни завдають ворогу втрат та закріплюються на досягнутих рубежах. На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Ситуація на Херсонському напрямку: дивіться карту
Наші військові працюють по ворогу
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.
- Також минулої доби наші захисники знищили 1 аеробалістичну ракету Х-47М "Кинджал".
- Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.