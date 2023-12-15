Ворог намагається оточити Авдіївку та повернути позиції на Запоріжжі: карта фронту 15 грудня

Українські захисники дають ворогу гідну відсіч вздовж усієї лінії зіткнення. Попри це росіяни не залишають спроб наступати.

Ситуація на фронті залишається непростою. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень.

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Що відбувається на напрямках фронту

Наоперативна обстановка залишається без змін Наворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, а також проводить активну диверсійну діяльність. Наукраїнські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Нанаші захисники відбили атаку ворога східніше Тернів Донецької області.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться карту

Нанаші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Окупанти зазнають втрат, а Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Нау українські захисники продовжують стримувати ворога, який не намагається оточити Авдіївку. Наші захисники відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського.

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться карту

Нау Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак. Наворог наступальних дій не вів. НаСили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони відбили атаки біля Приютного: дивіться карту

Наукраїнські воїни завдають ворогу втрат та закріплюються на досягнутих рубежах. Наукраїнські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Ситуація на Херсонському напрямку: дивіться карту

Наші військові працюють по ворогу