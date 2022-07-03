Ворог хотів відбити Іванівку, ЗСУ знищили склад у Чорнобаївці: головне про бої на Півдні

Українські захисники звільнили Іванівку на Херсонщині. Російські окупанти намагалися її відбити, але вчергове зазнали нищівних втрат.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Російські окупанти – скуті в можливостях маневру на суходолі. Тому вони намагаються тиснути з повітря.

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Окупанти намагалися відбити Іванівку

Загарбники 2 липня здійснили 9 авіаційних ударів. Зокрема, 5 з них відбулися на Херсонщині. Окупанти атакували парами ударних гелікоптерів Ка-52, намагаючись повернути собі втрачене положення в районі звільненої Іванівки. Окрім цього, 1 удар відбувся в районі Мирного.

Опівдні українські підрозділи завадили росіянам здійснити розвідку боєм в напрямку Іванівки. Тож вороги відступили на двох бойових броньованих "Тиграх" в бік Ольгиного.

Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали двох бомбових ударів по острову Зміїний,

– розповіли в ОК "Південь".

Після цього загарбники з винищувача Су-30 випустили ракету Х-31 по Білгород-Дністровському району Одещини. Вона поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. На щастя, значних руйнувань та займань не було. Загиблих та травмованих також.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Захисники знищили ворожий склад у Чорнобаївці

За добу українські пілоти завдали 5 ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п'ятьох скупченнях окупантів в районах:

П'ятихаток,

Високопілля,

Дудчан,

Центрального.

Наразі результати цих атак встановлюють. Проте вже відомо, що захисники за добу знищили:

29 окупантів,

самохідну гаубицю "Мста-С",

2 самохідні великокаліберні гармати "Піон",

6️ одиниць броньованої техніки.

Водночас на Миколаївщині росіяни активізували повітряну розвідку. Однак українські бійці успішно ліквідували 3 з 3 ворожих безпілотників.

Окрім цього, біля Чорнобаївки та Снігурівки ЗСУ знищили 2️ ворожі склади боєприпасів, а поблизу Іванівки захопили 4️ трофейні бойові машини піхоти.

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Загроза ракетних ударів досі існує

В корабельному угрупованні російського флоту відбулись зміни. Наразі на варті перебувають:

3 ракетоносці, споряджені 24 крилатими ракетами;

2 великі десантні кораблі.

За словами захисників, Чорне море несе загрозу не лише ворожих ракетних ударів. Адже в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя досі можна підірватися на мінах окупантів.

"Як це сталося з поціновувачами морського відпочинку сьогодні ввечері на Одещині. Один з плавців загинув, другий – отримав поранення та контузію", – додали в ОК "Південь".

Тому українців закликали не нехтувати правилами дій під час повітряної тривоги, а також попередженнями та заборонами, які спрямовані лише на збереження життів мирних жителів. Окрім цього, варто бути пильними та свідомими й довіряти виключно силам оборони та правдивим джерелам інформації.

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