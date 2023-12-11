Ворог комбіновано атакував Україну "Шахедами" і ракетами: як відпрацювала ППО

Ворог у ніч проти 11 грудня комбіновано атакував Україну балістичними ракетами та дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО знищили усі повітряні цілі, якими намагалися вдарити окупанти.

Усі балістичні ракети ворог спрямував на Київщину. У столиці унаслідок падіння уламків виникла пожежа у Дарницькому районі, а також постраждало 4 осіб.

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У Повітряних силах відзвітували про влучну роботу

У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з тимчасово окупованого Криму. Як уточнили в Повітряних силах, райони пусків ударних БпЛА – мис Чауда та авіабаза Бельбек.

Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Сили ППО влучно відпрацювали та збили усі ворожі дрони.

Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, зранку, близько о 04:00, ворог атакував Київ балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр". Наразі уточнюється тип балістичних ракет, якими атакували окупанти.



Сили ППО збили усі ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Наслідки нічної атаки на Київ

Ворог підступно атакував Київщину 11 грудня близько о 4 ранку. У столиці спершу пролунали вибухи, а вже за мить – оголосили повітряну тривогу. Так сталося через те, що росіяни атакували Київщину ракетами, які летять балістичною траєкторією. У Повітряних силах неодноразово пояснювали, що такі ракети летять надзвичайно швидко й радіолокаційно менш помітні.

Так, уламки збитих ракет впали у Дарницькому районі Києва. За інформацією КМВА, уламки впали на недобудовану будівлю, виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Також уламки знайшли на газоні та на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі.

На жаль, четверо осіб постраждали унаслідок атаки. Поранення отримав 31-річний чоловік – медики констатували у нього осколкові поранення нижніх кінцівок. Також постраждали три жінки – 1963, 1990 та 1992 року народження – у всіх гостра реакція на стрес. Їм допомога теж надавалась на місці.