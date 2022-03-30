Ворог лише частково відводить сили з території Київської та Чернігівської областей, – Генштаб

Напередодні російська влада заявила, що начебто відводитиме війська з території Київської та Чернігівської областей. У Генштабі Збройних Сил повідомили, що ворог лише частково виконує сказане.

У Генеральному штабі ЗСУ проінформували про ситуацію з вторгненням Росії в Україну станом на 28 березня, 18:00. Зокрема, про напрямки Києва й Чернігова.

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Ситуація з "відведення" росіян від Київської та Чернігівської областей

У ЗСУ наголосили, що противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Здійснюється часткове відведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей,

– зазначили в Генштабі.

Заяви Росії про "відведення" військ

Про "відведення військ" з територій Київської та Чернігівської областей представники Росії заговорили 29 березня.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ України переконані, що це – наразі просто слова. В українському Міноборони стверджують, що ворог не відмовився від намагань захопити ці міста.

Такі ж сумніви – й в американського президента Джо Байдена. Політик наголосив, що не звертатиме ні на що увагу, поки замість слів не побачить дії.

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