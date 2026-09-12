Ворог масовано атакував Одещину з повітря: бив "Калібрами", балістикою та БпЛА

Одеська область зазнала сильного обстрілу з боку російської армії вночі 12 вересня. Це була масована комбінована з різних засобів ураження атака.

На Одещину летіли БпЛА, "Бандеролі", балістичні та крилаті ракети. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Одещини вночі 12 вересня?

Під ранок 12 вересня, близько 5 години, Росія вдалася до масованого обстрілу Одеської області. Низка вибухів прогриміла у регіоні.

Спершу Повітряні сили повідомили про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря, потім про наближення до берегів Одещини, зокрема Одеси, баражуючих боєприпасів "Бандероль".

Майже одночасно ворог запустив балістичні ракети з окупованого Криму. Звичайні та реактивні БпЛА у цей час також створювали загрозу, відтак атака на Одесу була масованою та комбінованою.

Як зазначив моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок", щонайменше крилатими ракетами ворог намагався атакувати міст під Затокою. Той самий, який вже неодноразово били та "знищували".

Представники військових адміністрацій про наслідки обстрілу на момент публікації детально інформації ще не надавали. Але вже відомо від МВА, що пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що на момент публікації повітряна атака Росії по Україні триває. Якщо у вашому регіоні тривога – подбайте про безпеку!

Серія вибухів цієї ночі також прогриміла у Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі. У всіх містах є постраждалі, загинули люди, зруйнувана промислова та цивільна інфраструктура.