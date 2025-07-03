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24 Канал Новини України Ворог масовано атакує Київщину: є пошкодження та збиті цілі
3 липня, 23:42
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Ворог масовано атакує Київщину: є пошкодження та збиті цілі

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Ворог масовано атакує Київщину ударними БпЛА, є збиті цілі та руйнування.
  • Унаслідок атаки пошкоджено скління багатоквартирного будинку в Бучанському районі та приватний будинок.

3 липня Росія почала нічний повітряний терор України. Велика кількість БпЛА летить на Київщину.

З 17:00 на Київщині триває тривога через загрозу ударних безпілотників. У регіоні активно працює протиповітряна оборона, передає 24 Канал.

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Київщина під масованим обстрілом

Близько 23:40 очільник ОВА Микола Калашник повідомив, що ворог масовано атакує Київщину ударними БпЛА.

В області вже є збиті ворожі цілі. Також відомо про руйнування. 

Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Крім того, пошкоджено приватний будинок.

Ворожа атака продовжується. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях,
 – йдеться у повідомленні чиновника.

У столиці теж зафіксовані падіння уламків. У Солом'янському районі сталося займання в нежитловому приміщенні, а у Дніпровському – уламки впали біля навчального закладу.