Ворог масовано атакує Київщину: є пошкодження та збиті цілі

3 липня Росія почала нічний повітряний терор України. Велика кількість БпЛА летить на Київщину.

З 17:00 на Київщині триває тривога через загрозу ударних безпілотників. У регіоні активно працює протиповітряна оборона, передає 24 Канал.

Дивіться також У Черкасах знову прогриміли вибухи

Київщина під масованим обстрілом

Близько 23:40 очільник ОВА Микола Калашник повідомив, що ворог масовано атакує Київщину ударними БпЛА.

В області вже є збиті ворожі цілі. Також відомо про руйнування.

Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Крім того, пошкоджено приватний будинок.

Ворожа атака продовжується. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях,

– йдеться у повідомленні чиновника.

У столиці теж зафіксовані падіння уламків. У Солом'янському районі сталося займання в нежитловому приміщенні, а у Дніпровському – уламки впали біля навчального закладу.