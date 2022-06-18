Ворог має частковий успіх під Сєвєродонецьком, але ЗСУ відбили штурм біля Сиротиного

Російські загарбники продовжують наступальні дії на Сході та обстріли мирних міст. Попри великі втрати ворог не збирається припиняти бойових дій.

Наші відважні захисники та захисниці вже 115 днів ламають усі плани окупантів щодо захоплення України. Ворог акумулює свої сили та не припиняє атак й обстрілів.

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Ситуація на Луганщині

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти продовжують обстрілювати ствольною та реактивною артилерією міста на Сєвєродонецькому напрямку. Зокрема, під вогнем ворога опинилися Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка.

Також росіяни намагалися проводити штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Успіху ворог не мав.



Шалені обстріли дозволили окупантам досягнути часткового успіху в населеному пункті Метьолкіне, зараз намагається закріпитися. Також вони проводили штурм Сиротиного, воїни ЗСУ напад ворога відбили.

Ситуація у Сєвєродонецьку та Метьолкіному

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ситуація залишається стабільно важкою. З деяких напрямків ворог зняв резерви та кинув їх на два напрямки: Сєвєродонецьк та Золоте – Комишуваха – Попасна. Вони хочуть втілити те, про що вже відзвітували як про виконане.

Сєвєродонецьк вони не контролюють, а там гинуть. Місто вони не захопили, хоч контролюють більшу частину. Також ворог не припиняє спроб перерізати та контролювати трасу Лисичанськ – Бахмут. Це в них теж не виходить, – сказав Гайдай.

Що стосується людей на "Азоті", то не можна порівнювати ситуацію із "Азовсталлю". Це не місто під землею, а кілька відокремлених сховищ. Тобто там різна кількість людей у різних укриттях. Що стосується шляхів для евакуації та доставлення допомоги, то вони є, але розповідати про них не можна.

"Важка ситуація у Метьолкіно. Там у росіян дійсно є певні тактичні успіхи, але говорити про якісь підсумки треба завтра", – додав Гайдай.

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