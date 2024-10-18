Ворог просунувся в Часовому Яру, Україна відвоювала позиції в Торецьку: огляд фронту від ISW

Російські війська мають успіхи в Курській області. Крім того, окупанти просунулися в Часовому Яру Донецької області. Натомість ЗСУ відвоювали деякі позиції в центрі Торецька.

Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики розповіли про актуальну ситуацію на усіх напрямках фронту станом на 18 жовтня.

Читайте також Ворог активно штурмує в напрямку Курахового і тисне на Максимільянівку, – DeepState

Ситуація на Курщині

Російські війська мають успіхи на території Курської області. Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня, свідчать про те, що росіяни просунулися на південь від Зеленого Шляху. Крім того, вони продовжували бої поблизу Коренево біля Любимівки, Малої Локні та Новоіванівки, а також на південь від Суджі біля Плехово.

Водночас українські сили контратакували неподалік Коренево в напрямку Толстого Лугу, Любимівки, Зеленого Шляху та Нижнього Клину, а також поблизу Суджі біля Руської Конопельки.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" полковник Вадим Мисник заявив, що російські війська рідше завдають ударів по Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Натомість активніше атакують українські позиції у Курській області. За словами Мисника, за останні дні російські війська скинули 34 плануючі бомби на українські позиції на Курщині.

Що відбувається на Харківщині

Російські війська продовжували штурмові дії поблизу Вовчанська та Стариці 16 і 17 жовтня. Однак, як зазначають аналітики, підтверджених змін поблизу лінії фронту не було.

Речник української бригади, яка діяла на Харківському напрямку, повідомив, що завдяки українській операції 15 жовтня, вдалося розчистити лісовий масив площею 400 гектарів на північ від Липців. Це стало результатом тривалих зусиль України з витіснення ворожих військ до кордону між Харківською та Бєлгородською областями.

Бойові дії на Луганщині

17 жовтня окупанти продовжували штурмувати по лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, однак підтверджених змін на лінії фронту аналітики не зафіксували.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що нещодавно ворог наближався до Куп'янська на відстань приблизно 4 кілометри. Синєгубов також зазначив, що українська влада евакуює мирне населення з Куп'янська та прилеглих районів. Водночас російський блогер стверджував, що війська держави-агресорки нібито ведуть бойову роботу за 3 кілометри від північного кордону Куп'янська.

Російські бійці продовжували наступ поблизу Куп'янська, Сватового і Кремінної одразу з кількох напрямків.

Окупанти атакували:

на північний схід від Куп'янська в районі Голубівки, Петропавлівки та у напрямку Кучерівки;

на схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки та Піщаного;

на південний схід від Куп'янська в районі Глушківки, Колесниківки та Кругляківки;

на захід від Сватового в районі Лозової, Вишневого та Надії;

на південний захід від Сватового в районі Греківки, Дружелюбівки та у напрямку Катеринівки та Новомихайлівки;

на північний захід від Кремінної в районі Новосадово, Макіївки та Невського;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Торського;

на південний захід від Кремінної в районі Дібрової та Серебрянки.

Ситуація на Донеччині

Російські війська 17 жовтня продовжували наступальні дії біля Сіверська в районі Білогорівки, але успіхів не досягли. Аналітики зазначають, що окупанти нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на тлі наступальних операцій у цьому районі.

Водночас українські захисники нещодавно повернули територію в межах Торецька. Відповідно до геолокаційних даних, йдеться про центр міста.

Російські блогери стверджували, що їхні війська нібито просунулися до 2,17 кілометра на північ від Нью-Йорка. Однак в ISW наголосили, що не бачили доказів цих слів.

Крім того, росіяни нещодавно просунулися на південний схід від Покровська, а українські військові – на схід від міста. Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня, свідчать про те, що росіяни досягли успіхів у східній частині Лисівки, захопили водоочисні споруди на захід від Новогродівки та просунулися неподалік Селидового. А Сили оборони відновили контроль за територіями поблизу Миколаївки.





Також в окупантів є просування на схід від Курахового, вони продовжували наступальні операції у цьому районі 17 жовтня. Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися до Максимільянівки.

Окупанти продовжили наступальні операції на південний захід від Донецька, проте не досягли жодних підтверджених успіхів у цьому районі.

Російські та українські джерела не повідомляли про бойові дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей протягом 17 жовтня.

"Південна вісь"

Окупанти продовжили наземні атаки на заході Запорізької області 17 жовтня, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Також росіяни далі атакували лівобережжя Херсонської області, але не досягли жодних успіхів.

Нагадаємо, Генштаб у вечірньому зведенні 17 жовтня зазначав, що кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту з початку доби зросла до 191. По 45 боїв сталося на Покровському та Курахівському напрямках.