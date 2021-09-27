Ворог має знати, що кожен двір – це фортеця, – Залужний про закон щодо тероборони

Верховна Рада схвалила закон про національний спротив. У складі Збройних сил України з'являться Сили територіальної оборони. Держава показала інше бачення до структури тероборони.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України та генерал Валерій Залужний. Збільшення особового складу ЗСУ є добрим сигналом.

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Залужний упевнений, що загони тероборони є запорукою безпеки. Якщо противник сунеться вглиб, то він добряче "отримає на горіхи".

Ворог має знати, що кожен двір – це фортеця. Валерій Залужний Головнокомандувач ЗСУ

Реалізація закону про тероборону

Головнокомандувач певен, що імплементація закону займе певний час. Мовиться про виконання всіх заходів, які прописані у законі.

Територіальна оборона – це невід'ємна складова оборони держави, яка полягає в сукупності узгоджених дій влади. Вона здійснюється в мирний час і в особливий період на всій території України.

"Ми вже розпочали працювати над цим питанням. Я думаю, що буде ефективність. Якщо її не буде, то знову ж таки ми будемо поправляти", – наголосив Залужний.

Закон про тероборону: коротко