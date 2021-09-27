Ворог має знати, що кожен двір – це фортеця, – Залужний про закон щодо тероборони
Джерело:"Радіо Свобода"
Верховна Рада схвалила закон про національний спротив. У складі Збройних сил України з'являться Сили територіальної оборони. Держава показала інше бачення до структури тероборони.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України та генерал Валерій Залужний. Збільшення особового складу ЗСУ є добрим сигналом.
До теми Рада прийняла законопроєкт про національний спротив
Залужний упевнений, що загони тероборони є запорукою безпеки. Якщо противник сунеться вглиб, то він добряче "отримає на горіхи".
Ворог має знати, що кожен двір – це фортеця.
Реалізація закону про тероборону
Головнокомандувач певен, що імплементація закону займе певний час. Мовиться про виконання всіх заходів, які прописані у законі.Довідка. Територіальна оборона – це невід'ємна складова оборони держави, яка полягає в сукупності узгоджених дій влади. Вона здійснюється в мирний час і в особливий період на всій території України.
"Ми вже розпочали працювати над цим питанням. Я думаю, що буде ефективність. Якщо її не буде, то знову ж таки ми будемо поправляти", – наголосив Залужний.
Закон про тероборону: коротко
- Згідно із законом в Україні мають створити надійну систему оборони.
- За словами генерала ЗСУ Сергія Кривоноса, безпеку в державі дозволять гарантувати близько 400 тисяч осіб. Однак для цього потрібен час.
- Залучатимуть також молодь. Вона зможе проходити навчання та отримає військову професію без залучення до строкової служби.
- Документ передбачає, що члени територіальної оборони зможуть зберігати вдома стрілецьку зброю.