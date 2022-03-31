Ворог накивав п'ятами, залишивши повно техніки, – мер Тростянця

24 березня місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських військ. Загарбники покинули територію рівно через місяць після окупації, залишивши тут свою техніку.

Ворожа техніка має певні несправності та поломки, проте, за словами міського голови Тростянця Юрія Бови, їх можна полагодити та далі використовувати на українській стороні.

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Зараз Збройні Сили України оглядають кожну одиницю покинутої окупантами техніки.

Артустановки лишали навіть під час бойових дій

Ще в перші дні війни в одному з сіл окупанти залишили дещо зламану, але дуже потужну артустановку.

Силами наших місцевих партизанів, скажімо так, поки російські військові її залишили умовно на 5 хвилин, щоб потім повернутися та забрати, вона була обережно знешкоджена,

– розповів Бова.

Щоб вона не могла їхати у колоні, з неї зняли певні елементи. Оскільки можливості окупантів на нашій землі обмежені, її довелося кинути.

Ми ж її потім відновили. Наша 93 бригада привезла необхідні запчастини. І тепер вона успішно гатить по нашому ворогу,

– додав він.



Збройні Сили України оглядають кожну одиницю покинутої техніки / Фото "Лівий Берег"

Бова розповідає, що таких прикладів насправді багато, але про конкретну кількість знайдених "трофеїв" говорити відмовляється.

Ми продовжуємо її знаходити. Також є багато боєприпасів, "градів", танків. Усе це передається нашим ЗСУ та буде використовуватися для відсічі агресору,

– зазначив міський голова.

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