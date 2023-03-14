Ворог накопичив у Чорному морі 17 кораблів, можлива нова масована атака, – Гуменюк

У Чорному морі продовжують чергувати російські кораблі. До вечора 14 березня окупанти вивели 17 військових суден, серед яких є 4 ракетоносії.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє 24 Канал.

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У Чорному морі – 17 російських кораблів

Гуменюк зазначила, що до вечора 14 березня Росія вивела в Чорне море 17 військових кораблів.

Ворог на вечір уже накопичив 17 кораблів у Чорному морі, серед яких 4 ракетоносії, один з яких підводний. Це говорить про те, що до пуску готові до 28 "Калібрів",

– зауважила керівниця пресцентру.

За її словами, тактика окупантів, коли спочатку працює авіація, а потім доєднуються носії ракет у Чорному морі, може свідчити про підготовку до ракетного удару. Проте не виключена і "гра м'язами".

Гуменюк підсумувала, що зараз у морі – потужний шторм. Виведення ворожих ракетоносіїв з пунктів базування може бути передвісником масованої атаки.

Про небезпеку також попередили одеситів. Містян закликали бути пильними та уважними.

"Ворог продовжує вишукувати нову тактику дій, грати м'язами та випробовувати нашу нервову систему. Не піддавайтесь паніці, за сигналами повітряної тривоги дійте оперативно і зібрано, не ігноруйте заходи та обмеження режиму воєнного стану", – мовиться у повідомленні.

Також жителів Одеси застерегли, що штормова погода в морі підвищує мінну загрозу на узбережжі та в прибережних водах.

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