Росіяни вдарили по Херсону: є постраждалі, вибухи лунають з самого ранку

Російська армія вдарила з авіації та артилерії по Херсону. Внаслідок цього, згідно з оприлюдненою інформацією постраждали люди. Прокуратура розпочала провадження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

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Що відомо про обстріл Херсона

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Слідству відомо, що вранці 16 квітня російські військовослужбовці вкотре атакували Херсон.

Зафіксовано влучання по цивільним обʼєктам у житловому масиві артилерією та керованими авіаційними бомбами. Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних. Інформація уточнюється,

– ідеться у повідомленні.

Зокрема, поранений 61-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями гомілки.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Своєю чергою пізніше керівник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін застеріг, що станом на 08:20 росіяни продовжують атакувати Таврійський мікрорайон за допомогою реактивної системи залпового вогню.

До слова, нещодавно у Херсоні внаслідок чергового російського обстрілу ворожий снаряд влучив у будинок. Під час обстрілу матір прикрила свого майже дворічного сина власним тілом. Потерпілих дістали з-під завалів. Тоді їх госпіталізували до лікарні.