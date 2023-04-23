На Запоріжжі і Херсонщині ворог далі обороняється: у Генштабі назвали 3 найгарячіші напрямки

Станом на 23 квітня в Україні триває 424 день повномасштабного вторгнення Росії. По всій Україні досі зберігається висока загроза ракетних ударів.

У Генштабі оприлюднили актуальну інформацію з фронту. Зазначають, що ворог наступає на трьох напрямках.

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Де йдуть найважчі бої

За минулу добу Росія завдала 8 ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила близько 45 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Крім того, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там наші воїни відбили 58 атак. Водночас найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

Що відбувається на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару по Орликівці та здійснив обстріли населених пунктів:

Карповичі і Хотіївка Чернігівської області;

Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка і Юнаківка Сумської області,

Тимофіївка на Харківщині.

На Куп'янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам'янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії.

Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі Мар'їнки. Окрім цього, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

Серед них:

Времівка, Зелене Поле Донецької області;

Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області;

Саблуківка, Берислав, Козацьке, Токарівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка, Білозерка, Берегове, Кізомис на Херсонщині та місто Херсон.

Наші воїни "дають на горіхи" окупантам

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, українські воїни збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (розвідувальні дрони "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет").

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: