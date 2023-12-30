Наші воїни стримують ворога на Мар'їнському напрямку: карта бойових дій на 30 грудня

Ситуація на фронті залишається складною Ворог намагається наступати на кількох напрямках, а наші захисники дають окупантам гідну відсіч.

Росіяни не залишають спроб захопити українські території. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

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Що відбувається на напрямках фронту

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наворог активізує диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військових на інші напрямки. Крім цього, росіяни також ущільнюють мінні поля. Наукраїнські захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області. Противник безуспішно намагався подолати нашу оборону.

Ситуація біля Синьківки: дивіться карту

Наштурмових дій росіяни не вели. Нанаші воїни відбили 2 атаки окупантів в районах Богданівки та Андріївки Донецької області.

Ситуація поблизу Бахмута: дивіться карту

Наточаться бої. Ворог хоче захопити Авдіївку, але наші захисники стійко тримають оборону. Протягом минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться карту

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбито 9 атак.

Сили оборони стримують ворога: дивіться карту

Наокупанти штурмових дій не вели. НаСили оборони відбили 2 атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться карту

Наші захисники працюють по окупантах:

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно – ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.

В окупаційних військах Росії фіксують випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях.

Нанаші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Росіяни намагаються вибити наших захисників із тих позицій, які вони зайняли. Протягом минулої доби противник здійснив понад 10 безуспішних штурмових дій.