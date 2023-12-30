Наші воїни стримують ворога на Мар'їнському напрямку: карта бойових дій на 30 грудня
30 грудня 2023, 08:37Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ситуація на фронті залишається складною Ворог намагається наступати на кількох напрямках, а наші захисники дають окупантам гідну відсіч.
Росіяни не залишають спроб захопити українські території. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.
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Що відбувається на напрямках фронтуНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог активізує диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військових на інші напрямки. Крім цього, росіяни також ущільнюють мінні поля. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області. Противник безуспішно намагався подолати нашу оборону.
Ситуація біля Синьківки: дивіться картуНа Лиманському напрямку штурмових дій росіяни не вели. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів в районах Богданівки та Андріївки Донецької області.
Ситуація поблизу Бахмута: дивіться картуНа Авдіївському напрямку точаться бої. Ворог хоче захопити Авдіївку, але наші захисники стійко тримають оборону. Протягом минулої доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться картуНа Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбито 9 атак.
Сили оборони стримують ворога: дивіться картуНа Шахтарському напрямку окупанти штурмових дій не вели. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться картуНа Херсонському напрямку наші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Росіяни намагаються вибити наших захисників із тих позицій, які вони зайняли. Протягом минулої доби противник здійснив понад 10 безуспішних штурмових дій.
Наші захисники працюють по окупантах:
- Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно – ракетних комплексах противника.
- Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.
- В окупаційних військах Росії фіксують випадки відмов військовослужбовців від виконання злочинних наказів та участі у бойових діях.