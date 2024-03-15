Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ в смугах 3 бригад, – Сирський з Авдіївського напрямку

Олександр Сирський розповів, що росіяни вже декілька діб поспіль кидають в бій штурмові підрозділи. Окупанти намагаються на Авдіївському напрямку намагаються прорвати оборону ЗСУ у смугах трьох бригад.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що він працював на Авдіївському напрямку. В Генштабі вранці 15 березня зазначили, що там українські військові відбили 20 атак противника.

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Що розповів Сирський про ситуацію на Авдіївському напрямку

Генерал-полковник розповів, що росіяни на Авдіївському напрямку:

підтримують наступальні дії інтенсивним вогнем артилерії, активно застосовуючи FPV дрони та дрони зі скидами;

авіація окупантів періодично атакує керованими авіаційними бомбами з відстані 40 – 50 кілометрів;

вороги прикривають свої артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку засобами радіоелектронної боротьби.

В цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є – знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БпЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії,

– пояснив Сирський.

За його словами, він працював на Авдіївському напрямку саме для того, щоб організувати та забезпечити такі дії ЗСУ.

Олександр Сирський пояснив, що він спільно з командирами розглянув:

оптимальні варіанти дій Збройних Сил України,

маневр резервами,

забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.

Головнокомандувач запевнив, що ЗСУ вжили всіх необхідних заходів, щоб зміцнити оборону та організувати постійну взаємодію між всіма елементами оперативної побудови на Авдіївському напрямку.

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