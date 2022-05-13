Ворог намагається прорватися на "Азовсталь", але зазнає втрат, – захисники Маріуполя

Українські військові, які нині захищають Маріуполь на "Азовсталі", продовжують знищувати російських окупантів. Ворог намагається прорватися на територію заводу, але зазнає втрат.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістам 24 каналу повідомив Святослав Паламар із позивним "Калина". За його словами, по підприємству цілу ніч працювала ворожа авіація й артилерія.

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Орки весь час намагаються прорватися всередину, але наші бійці чинять опір. На території заводу проходять локальні бої, хлопці вибивають. Ворог зазнав втрат,

– розповів заступник командира захисників Маріуполя.

Окупанти намагаються прорватися на "Азовсталь"

Радник мера міста Петро Андрющенко поінформував, що загарбники 13 травня намагаються прорватися на "Азовсталь", прикриваючись обстрілами.

Посадовець зазначив, що противник хоче пройти на територію заводу пішим ходом. Він також наголосив, що ситуація стає складнішою кожного дня.



Окупанти намагаються прорватися на "Азовсталь" / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Українські воїни знищують загарбників на "Азовсталі"

В Генштабі ЗСУ припустили, що кількість атак на "Азовсталь" може збільшитися . Вороги будуть ще більше гатити з артилерії та авіації.

Українські військові, які нині захищають Маріуполь на "Азовсталі", роблять неможливе.

В умовах повного оточення, не зважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених – наші бійці продовжують вибивати ворога.

Військові штурмують позиції противника, незважаючи на постійне використання ним:

авіації;

корабельної і ствольної артилерії;

танків;

іншого озброєння.

Боротьба воїнів за Україну та збереження життів особового складу триває попри все.

Росія втратила вже 2,5 тисячі одиниць особового складу

Офіцер управління штабу захисників Маріуполя Ілля Самойленко зазначив, що українські військові вже ліквідували 2,5 тисячі ворогів і ще 5 тисяч поранили.

Окрім цього, ми знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 – це 10% втрат окупантів, а також 10% артилерійських систем окупантів,

– сказав він.

Ілля Самойленко додав, що дані фіксували з 24 лютого по 15 квітня. За словами офіцера управління штабу, підрахунок ускладнений інтенсивністю бойових дій.

Капітан Святослав Паламар із позивним "Калина" наголосив, що наші військові готові боротися та знищувати ворога, допоки залишатимуться сили.